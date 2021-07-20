Спасатели ликвидировали природный пожар в Корякском заповеднике

Петропавловск-Камчатский, 20 июля. Сотрудники экстренных служб потушили действовавший на территории Корякского заповедника на Камчатке природный пожар.

Огонь охватил более 32 тысячи гектаров леса. Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу направил пожарных из авиалесоохраны Приморья. С пламенем боролись из села Манилы. Огонь тушили с воздуха на вертолете. В настоящее время угрозы заповеднику нет, огонь ликвидирован, сообщили в МЧС.

Борьба с пожаром осложнялась из-за сильного ветра, который раздувал пламя. Государственный инспектор Кроноцкого заповедника Николай Соловьев рассказал, что возникали новые очаги, но с приходом циклона и туманов стало значительно легче.

Тем временем режим ЧС ввели в Вологодской области из-за лесных пожаров, сообщал сайт 360tv.ru. Огонь распространился на площади в 400 гектаров.