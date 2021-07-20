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Памятник покровителю медиков появился в Волгоградской области

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:38
Общество
Памятник покровителю медиков появился в Волгоградской области
publicdomainpictures.net  /  George Hodan

Волгоград, 20 июля. Бронзовый бюст профессора хирургии Валентина Войно-Ясенецкого открыли на территории городской больницы №3 в Волжском под Волгоградом.

Валентин Войно-Ясенецкий принял монашеский постриг и получил имя Лука. Он считается покровителем всех медиков. Мастер Ризван Садыхов изобразил хирурга таким, каким его запомнили в последние годы жизни — в очках с толстыми стеклами и пером.

Мраморная плита также украшена православным крестом и лавровым венком, который обрамляет строку с датами жизни Валентина Войно-Ясенецкого. Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн освятил памятник покровителю медиков, отмечает издание «Волгоградская правда».

Новый памятник установили и в Нижегородской области. Он посвящен Николаю II. Монумент расположился у храма священномученика Михаила (Гусева). Процесс установки памятника контролировал протоиерей Николай Болдырев. Идея о возведении такого монумента пришла к нему в Серафимо-Дивеевском монастыре.

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