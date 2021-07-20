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Находящийся в приморском СИЗО россиянин получил 14 телефонов в колбасе
Происшествия
Находящийся в приморском СИЗО россиянин получил 14 телефонов в колбасе

Владивосток, 20 июля. Заключенному в СИЗО передали партию телефонов, спрятанных внутри колбасы.

При проверке посылки одного из обвиняемых сотрудники следственного изолятора обнаружили порядка 26 запрещенных предметов, которые были спрятаны в мясных изделиях. Из них 14 сотовых телефонов, восемь комплектующих и четыре сим-карты. Предметы герметично упаковали и поместили в продукты.

Главное управление ФСИН напоминает, что за передачу запрещенных на территории изолятора предметов предусмотрена административная ответственность.

На прошлой неделе генерал-майор ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО.

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