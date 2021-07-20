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Анастасия Макеева опубликовала переписку мужа с дочерью после очередного скандала
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева опубликовала переписку мужа с дочерью после очередного скандала
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 20 июля. Актриса Анастасия Макеева показала переписку своего мужа Романа Малькова с 14-летней дочерью Анной, с которой конфликтует кинозвезда.

Подросток сообщила, что новая возлюбленная отца пыталась переманить ее в Москву. По ее словам, Макеева обещала ей дорогие подарки и роскошную жизнь в столице. Публичное заявление подростка возмутило 39-летнюю артистку.

На своей странице в Instagram знаменитость после очередного скандала опубликовала переписку своего мужа с 14-летней дочерью. Ребенок не стесняется в выражениях и оскорбляет знаменитость. Девочка жалуется отцу, что обещанных подарков она так и не получила.

«Ты Настю свою останови. Она больная. Косметику мне обещала. Вся страна знает правду. Пусть еще раз это конченное создание что-то напишет про меня! Дура безмозглая, уродка», — пишет дочь Романа Малькова отцу.

По мнению Макеевой, ребенок должен понести наказание за оскорбления. Актриса считает, что первая жена ее супруга негативно влияет на детей и настраивает их против отца. Светлана Малькова — экс-жена мужа Макеевой — опровергает это, заявляя, что дети сами не хотят общаться с родителем.

Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились весной этого года. У нового супруга артистки есть четверо детей. Старший сын мужчины живет вместе с ним в Москве.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Макеева опубликовала переписку мужа с дочерью после очередного скандала
личная жизнь макеева мальков
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