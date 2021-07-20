Психолог назвал фактор успешного лечения от COVID-19, который многие не учитывают

Коронавирусная инфекция у оптимистично настроенных пациентов протекает в более легкой форме по сравнению с теми, кто привык чересчур переживать по поводу любого незначительного нарушения здоровья. Об этом в интервью ФАН заявил психолог Валентин Денисов-Мельников.

«Позитивный настрой, безусловно, имеет значение. Он определяет хорошее состояние организма на гормональном уровне, силу иммунитета. Человек в подавленном настроении более подвержен психологическим и физиологическим проблемам. А когда пациент положительно настроен, более велика вероятность того, что он справится с возникшей проблемой или, по крайней мере, будет искать пути решения», — рассказал эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что особенно уязвимы перед связанными с коронавирусной инфекцией осложнениями пациенты, которые часто преувеличивают свое плохое самочувствие и даже незначительные проблемы со здоровьем.

«Люди, которые нацелены на успех, чаще буду его достигать, чем те, кто склонен при каждой малейшей простуде думать, что все пропало и он не жилец. Человек, у которого нет конструктивного настроя, склонен опустить руки, ничего не делать и искать какие-то признаки того, что все пропало», — добавил психолог.

Ранее Валентин Денисов-Мельников опроверг версию о том, что одной из неочевидных групп риска по тяжелому течению COVID-19 являются мужчины в возрасте 40-50 лет из-за их уверенности в своих силах и нежелании вовремя обращаться за медицинской помощью. Психолог отметил, что нет конкретной группы пациентов, для которых было бы свойственно именно такое поведение.

По его словам, для представителей любых социальных групп в борьбе с тяжелым заболеванием важно верить в скорую победу над недугом.