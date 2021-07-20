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Белорусский историк Гигин рассказал об истинном отношении США к Тихановской

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:33
Политика
Белорусский историк Гигин рассказал об истинном отношении США к Тихановской
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Санкт-Петербург, 20 июля. Историк и политолог Вадим Гигин рассказал, как Вашингтон относится к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел эфир, во время которого обсуждались санкции Запада против Минска. Также участники дискуссии поговорили о визите Тихановской в США.

«Уровень контакта ее в Вашингтоне гораздо ниже ожидаемого, поскольку они думали, что выйдут на самый высокий уровень. Пока этого нет. Посмотрим, как дальше будет», — сказал Вадим Гигин.

Белорусский историк Гигин рассказал об истинном отношении США к Тихановской
pixabay.com  / 

Историк напомнил, что Светлана Тихановская является проектом Соединенных Штатов, который находится под внешним управлением Вашингтона.

«Это же не литовский проект, не польский, это проект США», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская ожидает от США решительных шагов в отношении Белоруссии. Она призвала Вашингтон ужесточить пакет ограничительных мер против Минска. Как передавала НСН, президент Чехии Милош Земан предложил Тихановской открыть офис в Праге. Экс-кандидат в президенты Белоруссии провела четыре дня в Чехии, в том числе встретилась с членами парламента.

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Все новости / Политика / Белорусский историк Гигин рассказал об истинном отношении США к Тихановской
сша белоруссия Тихановская
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