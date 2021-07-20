В подмосковном Жуковском начал работу МАКС-2021: прямая трансляция ФАН

В подмосковном Жуковском начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Юбилейную 15-ю выставку открыл президент России Владимир Путин. ФАН ведет видеотрансляцию с открытия.

Одной из главных сенсаций авиасалона стал военный самолет — легкий однодвигательный истребитель, который уже называют серьезным конкурентом американского F-35. Не менее интересен и беспилотник «Волк-18» для перехвата малоразмерных дронов. Помимо военных разработок, гостям будут представлены достижения в сфере гражданской авиации. Кроме того, посетителей выставки ждут показательные полеты пилотажных групп.

Заявки на участие в работе выставки в очном и дистанционном форматах подало более 290 зарубежных компаний из 56 стран. 89 экспонентов представлены непосредственно на площадке салона.