Певица Земфира назвала один из главных минусов соцсетей

Москва, 20 июля. Российская рок-певица и композитор Земфира Рамазанова назвала причину своей нелюбви к соцсетям и рассказала о недостатках современного мира.

По словам исполнительницы, соцсети не нравятся ей по многим причинам. Например, одним из главных минусов певица считает ставшее нормой сегодняшних дней отсутствие дистанции, когда каждый может говорить что хочет и когда хочет.

«Как будто я сижу в соседней квартире, и ты зашел ко мне и сказал: «Фи»», — отмечается в сообщении Земфиры, опубликованном на странице во «ВКонтакте», посвященной ее творчеству.

Композитор добавила, что в современных реалиях не принято отвечать на негативные комментарии, поскольку ответ в любом случае обесценят. Как подчеркнула певица, она занимается музыкой, потому что у нее это получается, и для высказывания ей претензий должны быть основания.

«Уважение — вот что утратил современный мир», — пожаловалась исполнительница.

Земфира выпустила новый трек 20 июня. Песня под названием «Goodbye» посвящена теме расставаний. Композиция не вошла в самый свежий альбом певицы.