Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 12:25
12:21
Происшествия
Интернет-тролль разыграл жителей Тулы
12:20
Наука
Ученые сравнили кабанов с «мини-тракторами» из-за выделения углекислого газа
12:19
Экономика
Вице-премьер РФ Хуснуллин спрогнозировал повышение ипотечной ставки
12:17
Общество
Депутат Вострецов привился от COVID-19 и призвал россиян к вакцинации
12:12
Общество
Молочница во рту может быть признаком сахарного диабета
12:12
Шоу-бизнес
Полине Гагариной напророчили рождение третьего ребенка
12:10
Происшествия
Житель Сочи надругался над школьницей в Подмосковье
12:10
Общество
Переселенцы из аварийного жилья в Прикамье смогут покупать квартиры без рисков
12:09
Общество
Врач назвала механизм выбора вакцины для повторной прививки от коронавируса
12:06
Общество
Поклонская приоткрыла завесу тайны о своей будущей должности
Все новости

Певица Земфира назвала один из главных минусов соцсетей
Общество
Певица Земфира назвала один из главных минусов соцсетей
instagram.com  /  @zemfiralive

Москва, 20 июля. Российская рок-певица и композитор Земфира Рамазанова назвала причину своей нелюбви к соцсетям и рассказала о недостатках современного мира.

По словам исполнительницы, соцсети не нравятся ей по многим причинам. Например, одним из главных минусов певица считает ставшее нормой сегодняшних дней отсутствие дистанции, когда каждый может говорить что хочет и когда хочет.

«Как будто я сижу в соседней квартире, и ты зашел ко мне и сказал: «Фи»», — отмечается в сообщении Земфиры, опубликованном на странице во «ВКонтакте», посвященной ее творчеству.

Композитор добавила, что в современных реалиях не принято отвечать на негативные комментарии, поскольку ответ в любом случае обесценят. Как подчеркнула певица, она занимается музыкой, потому что у нее это получается, и для высказывания ей претензий должны быть основания.

«Уважение — вот что утратил современный мир», — пожаловалась исполнительница.

Земфира выпустила новый трек 20 июня. Песня под названием «Goodbye» посвящена теме расставаний. Композиция не вошла в самый свежий альбом певицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Певица Земфира назвала один из главных минусов соцсетей
земфира соцсети певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru