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Бывшего капитана морского порта Дудинка будут судить за халатность

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:33
Происшествия
Бывшего капитана морского порта Дудинка будут судить за халатность
pixabay.com/PD

Красноярск, 20 июля. Экс-капитан морского порта Дудинка обвиняется в халатности. Фигурант дела получил деньги за ликвидацию разливов нефтепродуктов, но работы не производил.

По версии следствия, в 2019 году ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» и ФГБУ «Морспасслужба», в состав которого входит морской порт Дудинка, заключили договор. Порт должен был участвовать в устранении последствий разлива нефти и нефтепродуктов в случае их возникновения.

После разлива нефтепродуктов возле острова Кабацкий к северу от порта ликвидировать последствия должна была ФГБУ «Морспасслужба», однако у нее не было соответствующего оборудования. Поэтому работу никто не производил. Однако капитаном морского порта были сделаны фальшивые акты о ликвидации, по которым выплатили 290 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Дудинском районном суде Красноярского края.

Следователи Новотроицка возбудили дело о халатности по факту аварии на насосной станции №2, которая произошла в начале апреля, сообщает RIA 56.

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