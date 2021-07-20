Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» запустит ракету «Циркон» на максимальную дальность

Жуковский, 20 июля. Ракета «Циркон» будет запущена на максимальную дальность с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», сообщают СМИ.

Запуск будет произведен в рамках летно-конструкторских испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Пуск на максимальную дальность будет производиться по морской цели, говорится в сообщении.

Посольство России в США ранее заявило о недопустимости размещения американского гиперзвукового вооружения на территории Европы. Появление подобных ракет станет дестабилизирующим фактором, выразили уверенность дипломаты. Возрастает вероятность начала непредумышленного конфликта.