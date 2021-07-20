Главаря омской секты задержали за психологическое насилие прихожан и вымогание денег

Омск, 20 июля. Главный адепт местной секты проводил богослужения с применением техник психологического насилия.

Следствие сообщает, что 53-летний задержанный основал религиозную организацию в 2016 году и назвал ее Церковь Евангельских христиан «Новое Творение». Сектант регулярно проводил литургии, направленные якобы на «исцеление людей». При этом он применял различные техники психологического воздействия. Злоумышленник подавлял волю прихожан с целью вымогания у них денег, называя это добровольными пожертвованиями.

За все время существования в числе членов секты побывали около 100 человек. Подробности деятельности религиозной организации выясняются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием.

Накануне служители общины Виссариона получили условные сроки за воспрепятствование журналистской деятельности.