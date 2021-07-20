Минздрав России объяснил, когда следует бить тревогу из-за температуры после прививки

Москва, 20 июля. Легкая лихорадка после вакцинации от коронавируса — это нормальное явление. Тревогу стоит бить в том случае, если температура тела в течение двух дней превышает 40 градусов.

Таким привившимся рекомендуется сдать ПЦР-тест на коронавирус. Не исключено, что мужчина или женщина до вакцинации или вскоре после нее заразились COVID-19, отметила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. В момент введения препарата в организме человека еще нет антител. Исключение распространяется на тех, кто переболел коронавирусом и решил привиться.

«В момент введения вакцины нет еще антител, а через несколько дней после укола может быть проявление COVID-19, когда инкубационный период закончится. Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — подчеркнула Ольга Ткачева.

В Петербурге приступили к клиническим исследованиям нового препарата от COVID-19. Разработка принадлежит специалистам Федерального медико-биологического агентства. В клинических исследованиях примут участие порядка 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.