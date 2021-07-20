Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 20 июля

Москва, 20 июля. Российские врачи подтвердили 23 770 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Каждый десятый из новых пациентов с COVID-19 не замечал у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России с января 2021 года. Один из крупнейших в мире прививочных пунктов развернули в московских «Лужниках». Устойчивый спад заболеваемости COVID-19 наблюдается в столице уже несколько дней подряд, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.