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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 20 июля

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 20 июля
pixabay.com

Москва, 20 июля. Российские врачи подтвердили 23 770 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Каждый десятый из новых пациентов с COVID-19 не замечал у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России с января 2021 года. Один из крупнейших в мире прививочных пунктов развернули в московских «Лужниках». Устойчивый спад заболеваемости COVID-19 наблюдается в столице уже несколько дней подряд, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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