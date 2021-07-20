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Volkswagen Passat будет снят с производства после выхода прощальной модели

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:20
Экономика
Volkswagen Passat будет снят с производства после выхода прощальной модели
passat.com

Москва, 20 июля. Производство Volkswagen Passat будет официально прекращено, но прежде немецкая марка выпустит лимитированную версию этой модели.

Прощальная спецверсия Limited Edition будет предназначена только для рынка США. Volkswagen изготовит 1973 таких автомобиля, что соответствует году начала их производства в Германии.

Особенность лимитированного варианта заключается в нескольких новых оттенках кузова. Общее количество автомобилей будет поделено по цветам в соответствии с производственным кодом (411), с датой запуска конвейера в Чаттануге, штат Теннеси (524 — 24 мая) и телефонным кодом города (423). Число оставшихся 615 экземпляров будет означать шесть поколений модели, одного поколения, собиравшегося в Чаттануге, и пяти десятилетий непосредственно продаж седанов в США.

Новая модификация универсала Volkswagen Passat Alltrack появится на российском рынке. Речь идет о полноприводной модели с двигателем производительностью 220 лошадиных сил.

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