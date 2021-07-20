В России заявили о готовности продать Турции истребители Су-35 и Су-57

Москва, 20 июля. Москва готова провести с Анкарой переговоры по поставкам истребителей Су-35 и Су-57, если Турция примет решение об их закупке.

Такое заявление в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 сделал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Если Анкара примет решение о закупке этих самолетов, мы готовы провести с турецкими коллегами соответствующие переговоры», — указал руководитель федеральной службы.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что пять государств заинтересованы в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57.