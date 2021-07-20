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В России заявили о готовности продать Турции истребители Су-35 и Су-57

  /   Обновлено: 20 июля 2021 11:19
Армия
В России заявили о готовности продать Турции истребители Су-35 и Су-57
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 20 июля. Москва готова провести с Анкарой переговоры по поставкам истребителей Су-35 и Су-57, если Турция примет решение об их закупке.

Такое заявление в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 сделал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Если Анкара примет решение о закупке этих самолетов, мы готовы провести с турецкими коллегами соответствующие переговоры», — указал руководитель федеральной службы.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что пять государств заинтересованы в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57.

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Все новости / Армия / В России заявили о готовности продать Турции истребители Су-35 и Су-57
россия турция су-35 су-57 МАКС-2021
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