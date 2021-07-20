Жительницу Забайкалья обвинили в смерти девятимесячного сына

Чита, 20 июля. По вине молодой матери, как считают правоохранители, погиб ее десятимесячный сын. Женщина оставила двух своих детей в комнате с неисправным удлинителем.

К врачам скорой медицинской помощи в городе Борзя 26 мая обратилась 24-летняя местная жительница. Она сообщила, что трагически погиб ее десятимесячный сын. На место чрезвычайного происшествия приехали медики и оперативно-следственная группа. Врачи констатировали смерть малыша. Его тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты после вскрытия установили, что мальчик погиб от воздействия электрического тока.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Как выяснилось, за некоторое время до произошедшей трагедии в семье сломался корпус удлинителя и были оголены провода.

«Отец в это время находился в другом городе. Обвиняемая решила созвониться с мужем. Она оставила грудного ребенка и его малолетнюю сестру в детской комнате, а сама вышла в другую. Неисправный электрический прибор она засунула под кресло, в надежде на то, что дети его не найдут. Однако малыш подобрался к источнику повышенной опасности и дотронулся до оголенного провода», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Семья, в которой произошла трагедия, на хорошем счету. Родители погибшего ребенка не стоят на социальных учетах города и полиции.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления. На время следствия она оставалась на свободе. Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит до двух лет лишения свободы.