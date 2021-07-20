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Египет заработал более 450 млн долларов на экспорте в Ливию в 2021 году
Весь мир
Египет заработал более 450 млн долларов на экспорте в Ливию в 2021 году
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Каир, 20 июля. Египетский экспорт в Ливию с начала года оценивается в 450 млн долларов. Об этом сообщил глава профильного управления Исмаил Джабер.

По его словам, данные затрагивают период с января по июнь 2021 года включительно. Показатели позволили Триполи войти в топ-10 крупнейших рынков мира для товаров республики.

Джабер добавил, что первое место в списке занимают Объединенные Арабские Эмираты. На их рынок за минувшие полгода Египет поставил продукции на 6,67 млрд долларов. Следующими идут Саудовская Аравия и Турция — 969 и 968 млн соответственно.

В пятерку лидеров вошли Италия (890 млн) и Мальта (589 млн). За ними разместились Северная Ирландия — 526 млн и Ливия — 450 млн. Последними в топ-10 оказались Судан (392 млн), Германия (390 млн) и США (69 млн).

Египет заработал более 450 млн долларов на экспорте в Ливию в 2021 году
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Глава египетского управления по экспорту и импорту добавил, что за рубеж поставляется не только сельскохозяйственная продукция, но и текстиль с техникой. Также не стоит забывать об электроэнергии и нефтепродуктах.

Еще в начале июля Каир заявил о намерении запустить производство первого в своем роде биотоплива на Ближнем Востоке. В качестве основного компонента выступит масло из орехов жожоба. Правительство республики уже подписало с корпорацией Assiut Oil Refining (ASORC) и компанией Elmasriah Elkhaliegya соответствующий протокол по мелиорации пустынных земель.

В дальнейшем готовый продукт также планируется экспортировать. Его можно использовать в косметической, медицинской, фармацевтической и смазочной промышленностях.

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ливия египет экспорт
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