Манукян: не удивлюсь, если МХАТ пригласит Моргенштерна

Не удивлюсь, если МХАТ начнет сотрудничать с Моргенштерном. Об этом в беседе с ФАН заявил известный блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне стало известно, что МХАТ им. М. Горького продлил договор с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на новый сезон. Спектакли с ее участием запланированы на 17 и 18 сентября. Кроме того, судя по договору, опубликованному в интернете, звезда будет получать 117 022 рубля за одно выступление в театре. В постановке «Чудесный грузин» Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Блогер Вадим Манукян называет сотрудничество МХАТа с артисткой взаимовыгодным, но считает, что пользоваться популярностью постановка будет недолго.

«Оле — деньги, театру — упоминания и полный зал зрителей, которые идут посмотреть на эту диковинку. Думаю, что с десяток спектаклей будут аншлаги, а потом придется эту лавочку сворачивать. Бузова действительно сегодня приковывает всеобщее внимание. Да и стоит вспомнить, что во времена Татьяны Дорониной о МХАТе мало кто вспоминал, тогда гремел МХТ имени Чехова. Так что Эдуарда Боякова (художественный руководитель театра. — Прим. ФАН) можно только поздравить с тем, что театр обрел новую жизнь», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Все, что сейчас происходит в театре, отвечает современным запросам аудитории, говорит Манукян.

«Времена сейчас такие и нравы. Не удивлюсь, если Бояков еще и Моргенштерна пригласит», — отметил блогер.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Ранее пресс-атташе МХАТа объяснила, почему они не откажутся от работы Ольги Бузовой в спектакле об Иосифе Сталине. По словам Виктории Мусиной-Пушкиной, в театре очень довольны «Чудесным грузином» с участием Ольги.