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Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в Ливию
Весь мир
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в Ливию
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik V

Триполи, 20 июля. Партия российской вакцины «Спутник Лайт» прибыла в международный аэропорт Митига. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения североафриканской страны.

В ведомстве уточнили, что груз насчитывает 500 тысяч доз препарата против коронавируса. Его доставили на склад Службы медицинского снабжения. После необходимых проверок его распределят по учреждениям здравоохранения.

Ранее официальный представитель переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Хамуда сообщил о закупке «Спутника Лайт». По его словам, власти высоко оценивают эффективность одновалентной вакцины. Она действует против всех штаммов вируса и способствует выработке антител через 28 дней после инъекции.

«На данный момент мы получили 800 тысяч доз вакцины против COVID-19 и привили 450 тысяч граждан», — подтвердил чиновник в среду.

По данным Национального центра по борьбе с заболеваниями, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 224 тысяч. Зарегистрировано 3299 смертельных случаев.

В первой половине июля в Триполи прибыла очередная партия «Спутника V» в размере 100 тысяч доз. Вместе с вакциной самолет из РФ доставил и другие жизненно важные лекарства, в том числе для больных онкологией.

Служба медицинского снабжения объявила, что препарат прошел необходимую сертификацию, и его отправляют в учреждения. На прошлой неделе чиновники Минздрава начали распространять вакцину по регионам. Мисурата получила 32 тысячи доз, Аз-Завия — 10 тысяч, а Зувара — 7 тысяч.

Поставки проходят в рамках заключения контракта с профильными российскими компаниями. В апреле премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба посетил Москву. В ходе переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым он призвал к возобновлению работы корпораций из РФ во всех областях, включая снабжение медикаментами. На данный момент Триполи получило 900 тысяч доз «Спутника».

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ливия спутник лайт
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