Пожарные десантировались из самолета и потушили лес в национальном парке Якутии

Парашютисты-десантники вручную ликвидировали и локализовали 10 из 11 труднодоступных пожаров в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО — национальном парке «Ленские столбы». Об этом сообщили в Авиалесоохране.

По данным ведомства, специалисты совершили десантирование из самолета, после чего провели тушение 20-литровыми ранцевыми лесными огнетушителями очагов огня. Кроме того, они лопатами прокопали минерализованные полосы.

По сообщению ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), на данный момент сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Жиганского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 190 очагов природных пожаров.