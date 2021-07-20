Почему Чехия становится новым центром антироссийской политики Запада

В последнее время Прага все чаще становится зачинщиком антироссийских скандалов и все больше питает нежные чувства к оппозиции из РФ.

Как и почему Чехию превращают в новый хаб русофобских устремлений Запада — рассказывает автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

Сеть антироссийских организаций в Чехии

Если спросить у обывателей, что плохого делает Чехия для России в политической сфере, большинство, скорее всего, назовут недавние заявления Праги о причастности Москвы к взрывам складов во Врбетице, снос памятника маршалу Коневу в апреле 2020 года и традиционное участие чехов в антироссийских санкциях Евросоюза.

Конечно, это все так. Вышеперечисленные деяния однозначно направлены на подрыв позиций России на международной арене. Однако они лишь вершина айсберга. Не самая популярная в новостных заголовках страна НАТО с каждым годом все активнее ведет скрытую, партизанскую войну с Москвой.

facebook.com / Prt Scr

На протяжении более чем четверти века в Праге находится штаб-квартира небезызвестного «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), открыто критикующего на просторах постсоветского пространства внешнюю и внутреннюю политику России.

С февраля 2015 года в Чехии работает Пражский центр гражданского общества (Prague Civil Society Centre — входит в перечень иностранных и международных НКО, деятельность которых признана нежелательной в РФ), существующий на деньги правительств США, Швеции, Чехии, Еврокомиссии, а также фонда Oak Foundation, основанного британским миллиардером Аланом Паркером.

Центр сосредоточен на финансировании активности прозападных журналистов и общественных деятелей в России, странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также на реализации среди них образовательных программ.

В начале 2016 года чешский Центр европейских ценностей (European Values Center For Security Policy — признан в РФ нежелательной организацией) запустил масштабный проект Kremlin Watch Monitor, призванный бороться с российской дезинформацией в СМИ по принципу «все, что не совпадает с позицией Запада, — ложь». Среди спонсоров неправительственной организации значатся Еврокомиссия, Европейский парламент, посольства Канады и Великобритании в Чехии, фонд National Endowment for Democracy (входит в перечень иностранных и международных НКО, деятельность которых признана нежелательной в РФ), финансируемый Конгрессом США, а также фонды Hanns-Seidel-Stiftung и Konrad-Adenauer-Stiftung, напрямую связанные с немецкими политическими партиями «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз».

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В январе 2017 года в Чехии был открыт Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами, одна из целей которого — противодействие российским информационным атакам. Он является государственным учреждением в структуре министерства внутренних дел.

Спустя четыре года затишья, в марте 2021-го, десять депутатов чешского парламента и восемь сенаторов основали общественную платформу «Друзья свободной России». Она собирается поддерживать независимые СМИ из РФ, политзаключенных и граждан, которые находятся под давлением «режима», в том числе членов команды Алексея Навального.

«Мы хотим поддержать гражданские инициативы и тех, кто борется за демократизацию Российской Федерации. Это важно и для нас, поскольку недемократическая Россия сегодня ставит под угрозу и нашу демократию. Поэтому мы считаем, что в наших интересах поддерживать демократический путь развития этой страны», — прокомментировала открытие платформы одна из ее основателей, депутат от партии «ТОР-09» Гелена Лангшадлова.

Чтобы не было сомнений в том, кто эту музыку заказал, уже через неделю после создания новый клуб по интересам приступил к сотрудничеству с аналогичной организацией «Друзья европейской России», существующей на базе Европарламента. Ее возглавляет бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

wikipedia.org / Alma Pater / CC BY-SA 3.0

Также к концу лета на базе главного университета Чехии Univerzita Karlova планируется к открытию региональный центр Европейской обсерватории цифровых медиа (EDMO), который займется вытеснением российской точки зрения из информационного пространства Словакии, Чехии и Польши. Контора будет работать в том числе на гранты Евросоюза.

Кроме создания новых антироссийских объединений, в обозримой перспективе не исключен переезд из России в Чехию редакций оппозиционных СМИ, поддерживаемых Михаилом Ходорковским, а также открытие в Праге филиала или головного офиса «Фонда борьбы с коррупцией»2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена).

Таким образом, за последние пять лет в Чехии появляется все больше антироссийских организаций, спонсируемых иностранными правительствами, и, судя по всему, это еще не конец.

На этом фоне возникает вопрос: почему Прага выбрана на роль нового хаба западной русофобии, ведь до относительно недавнего времени она не очень-то переживала за российскую оппозицию и проблемы построения в РФ демократического общества? Ответ на него затрагивает экономические и внутриполитические сферы жизни Чешской Республики.

Экономический аспект чешской русофобии

Одним из главных принципов Европейского союза является политика кохезии. Она предполагает, что богатые и развитые государства ЕС финансово поддерживают своих союзников с более слабыми экономиками.

Если посмотреть, какое место в этой политике занимает Чехия, ее молчаливое согласие на любые русофобские авантюры западных коллег становится отнюдь не случайным. С момента своего вступления в Евросоюз Прага традиционно является страной с положительным балансом бюджета, то есть она получает от ЕС больше, чем отдает.

Например, по данным министерства финансов республики, за 2020 год европейский блок подарил стране 6,7 млрд долларов, а чехи внесли в казну организации лишь 2,7 млрд. За все время нахождения в составе ЕС чешская выгода превысила 40 млрд долларов (внесли 31 млрд, получили 72,5 млрд).

Последний раз сумма дотаций странам-иждивенцам, выделяемая на семилетний период, была определена в июле 2020-го по итогам планирования бюджета организации на 2021–2027 годы, тянувшегося около трех лет. На протяжении всего этого процесса Прага неоднократно выражала недовольство количеством денег, которые ей хотели выделить. В ЕС снижение дотаций объясняли выходом из организации Великобритании и, как следствие, образованием дыры в бюджете размером 10 млрд долларов.

europarl.europa.eu / European Parliament

Тем не менее в итоге Прага получила беспрецедентные для нее 35,7 млрд евро на следующие семь лет и возможность занять еще 15,4 млрд на выгодных условиях. То есть, несмотря на имеющиеся проблемы при процессе планирования, чехи вышли из этой игры с максимальной финансовой выгодой.

Конечно, такая щедрость ЕС не является прямой платой за превращение Чехии в новый хаб западной русофобии. Однако она наглядно демонстрирует, что деваться Праге особо некуда. Сумма дотаций от партнеров по Евросоюзу имеет критическое значение для ее экономики. Более того, она связана с общественным спокойствием в республике. Согласно опросу компании Median, 70% респондентов считают евродотации важным плюсом сотрудничества Чехии с ЕС.

Еще одной причиной, по которой Праге выгодно соглашаться на антироссийские авантюры Запада, является членство республики в НАТО. По итогам саммита Альянса в 2014 году союзники договорились выделять на оборону 2% от ВВП своих стран. Чехия обещание не выполняет. В текущем году объем ее военного бюджета составил всего 1,42% от ВВП государства.

nato.int / NATO

При этом важно понимать, что выделение денег на оборону приобретает все большее значение во внутренней политике НАТО. За несоблюдение достигнутых в 2014 году договоренностей недобросовестным странам, например, Германии, прилетает все чаще. Однако она своей вины не признает, заявляя, что и без выделения положенного объема средств делает для Альянса более чем достаточно. И это правда.

Учитывая, что Праге, как и Берлину, невыгодно увеличивать военные траты до нужного уровня, ей необходимо иметь перед руководством НАТО как можно больше активов. Чтобы, так сказать, было чем крыть потенциальные выпады в свою сторону. Превращение Чехии в новый хаб антироссийских усилий Запада на роль туза подходит отлично.

Последней экономической причиной согласия Праги на более активное участие в русофобской деятельности является отсутствие у Москвы возможностей ее финансового наказания. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. В прошлом году экспорт России в республику составил 2 млрд 432 млн долларов, в то время как импорт из Чехии — 3 млрд 678 млн долларов. То есть сальдо торгового баланса двух стран явно не в пользу Москвы.

Политические преференции Запада

В октябре 2021 года в Чехии пройдут парламентские выборы. На данный момент у власти стоят партия премьер-министра Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» и социал-демократическая партия республики.

Действующее руководство государства не очень выгодно ни Брюсселю, ни Вашингтону. Бабиш, который вдобавок имеет поддержку пророссийского президента Чехии Милоша Земана, выступает против более глубокой интеграции страны в ЕС, не очень верит в евроатлантические идеи и сдержанно относится к теме вездесущей «российской агрессии».

На чешской политической арене он является своеобразным Дональдом Трампом — миллиардером (состояние премьера — почти 5 млрд долларов), для которого деньги важнее каких-то там ценностей. Например, по данным издания Russia Insider, фирмы, связанные с Андреем Бабишем, закупают у российских производителей нефть и удобрения. Ну и, к слову, действующий премьер является бывшим агентом КГБ в Чехословакии с позывным Буреш.

kremlin.ru / Администрация президента России

В связи с этим антироссийская деятельность в Чехии, растущая на деньги иностранных правительств и фондов, максимально выгодна Западу. С помощью нее он повышает имидж более полезных ему чешских партий, которые являются противниками России и лояльны к идеологии паневропеизма. Эффективность этой работы налицо.

Согласно недавнему опросу чешской исследовательской организации Sanep, на данный момент первое место в рейтинге политических партий Чехии занимает антироссийский оппозиционный блок «Пираты и старосты», куда вошли «Чешская пиратская партия» и партия «Старосты и независимые» (STAN). Они набирают 26,4% голосов. На втором месте находится политическое объединение Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (23,9%), на третьей строчке — еще более русофобский блок, чем «Пираты и старосты», — коалиция «Вместе» (17,7% голосов). Она состоит из «Гражданской демократической партии» (ODS), партии «ТOP-09» и чешских христианских демократов (KDU-ČSL).

Для понимания: основателями «Друзей свободной России», о которых шла речь выше, являются депутаты как раз от партии пиратов, STAN и «ТОР-09».

wikipedia.org / Martin Strachoň/CCA SA4.0

При этом популярность партии Андрея Бабиша, вероятно, будет падать и дальше, а позиции недружелюбно настроенных к России объединений станут лишь крепче.

В частности, этому способствует Европарламент. В начале июня он принял резолюцию с критикой чешского премьера, которого ЕС уже несколько лет подозревает в использовании европейских дотаций для развития собственного холдинга Agrofert.

Согласно аудиту ЕК, Бабиш, обещавший в предвыборной программе бороться с коррупцией, взял у Евросоюза на свои нужды порядка 14 млн долларов.

Еще одним примером эффективности антироссийской деятельности иностранных правительств и фондов в Чехии, позволившим им повысить рейтинги выгодных для Запада партий, является рост агрессивности чешского народа по отношению к политике Москвы. Результаты июньского опроса Центра изучения общественного мнения при институте социологии Академии наук Чехии показали, что 37,7% населения воспринимают Россию как угрозу. Для сравнения: в 2018 году Москвы боялись только 18% респондентов.

NEW POLL:



What portion of Czech population sees Russia as a security threat to us?



2018: 18 %

2021: 38 %



Main reason: 2014 GRU attack on the Czech soil (Vrbětice), exposed & attributed to Russia in April 2021 by the Czech government



More:https://t.co/51bPQUCRFB pic.twitter.com/p8HolZBO8n — Jakub Janda (@_JakubJanda) July 14, 2021

Стратегический просчет

В итоге превращение Чехии в новый хаб русофобии Запада выгодно обеим сторонам: Праге, в первую очередь, с точки зрения экономики, а западным государствам — из-за личных политических интересов.

Однако эта дружба выглядит странно и больше напоминает стокгольмский синдром. А главное, извлекая сейчас тактические выгоды, чехи могут очень сильно ошибиться в стратегической перспективе. Европейская политика кохезии действует только до определенного момента, когда страна-иждивенец достигает с помощью союзников необходимых экономических показателей. После этого она начинает отдавать в ЕС больше, чем получать взамен.

Есть все основания полагать, что уже в новом бюджетном периоде Евросоюза (2027–2033 годы) именно эта участь постигнет Чехию, которая пока демонстрирует стабильный экономический рост. Насколько Прага будет готова превратиться из многолетнего реципиента в донора — вопрос открытый. Как бы ей не пришлось жалеть, что в свое время она оттолкнула от себя Россию, погрязнув в антироссийском болоте и не начав развивать с Москвой более активные экономические связи.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.