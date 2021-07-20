Пресс-атташе МХАТа объяснила, почему театр не откажется от работы с Бузовой

Москва, 20 июля. МХАТ имени Горького не откажется от участия певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле об Иосифе Сталине, заявила пресс-атташе театра Виктория Мусина-Пушкина.

Исполнительница хита «Мало половин» дебютировала на сцене МХАТа в начале июня. Бузова сыграла артистку кабаре Беллу Шанталь в постановке «Чудесный грузин». Несмотря на резко негативную реакцию критиков, театр уже заключил контракт с певицей на два новых спектакля, которые покажут в сентябре.

По словам Мусиной-Пушкиной, во МХАТе очень довольны «Чудесным грузином». Пресс-атташе объяснила, почему театр продолжит работать с поющей ведущей.

«Бузова, конечно, остается, она очень органична в этой роли. У нее несколько выходов, которые в сумме составляют 15 минут, она не ключевой персонаж», — отметила представитель МХАТа в беседе с ТАСС.

Пиар-директор МХАТа Вадим Ампелонский рассказывал о гонораре певицы за участие в спектакле. По его словам, Бузова получила за свою роль смехотворно маленькие деньги.