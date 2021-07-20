В NI рассказали, выдержит ли ракетный щит Москвы ядерную войну

Вашингтон, 20 июля. Москва готова к ядерному вооруженному конфликту, так как имеет мощную систему противоракетной обороны, заявили американские аналитики.

Самым защищенным в мире городом является отнюдь не Вашингтон, а Москва, отметил военный аналитик из Соединенных Штатов Кайл Мизоками в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей. По его словам, российская столица является единственным в мире мегаполисом, на страже которого стоят ракеты с ядерными боеголовками.

СССР и США в 1972 году заключили договор о контроле над вооружениями, который регулировал и вопрос систем ПРО, отметил эксперт. Он уточнил, что согласно пунктам этого документа, каждое государство могло разместить по одному объекту противоракетной обороны, состоящему из сотни ракет. Вашингтон решил защитить военно-воздушную базу Гранд-Форкс, расположенную в Северной Дакоте, так как именно там находилось самое мощное и точное американское ядерное вооружение, напомнил автор материала. Однако эта защита просуществовала недолго, так как колоссально дорогой в обслуживании объект ПРО, прикрывающий лишь одну базу, был бессмысленным, объяснил Мизоками.

Советский Союз же пошел по другому пути и разместил положенный по договору объект противоракетной обороны в Москве, подчеркнул журналист. По его словам, СССР был централизованным государством, поэтому в случае ядерной атаки на столицу страны, Советский Союз мог лишиться возможности для ответного удара. В результате была создана система А-35, способная защитить Москву от ядерного нападения.

Проект А-35 появился еще в 1950-х годах, когда американские межконтинентальные баллистические ракеты стали главной угрозой для СССР, затмив стратегические бомбардировщики, рассказал автор публикации. Для защиты столицы от подобного вооружения советское руководство создало вокруг Москвы всего четыре противоракетных полигона из 30 изначально запланированных, однако сами ракеты-перехватчики получили ядерные боеголовки, что многократно повысило их эффективность.

Время и прогресс не стоят на месте, ввиду чего развитие американского ядерного потенциала сделало А-35 устаревшей системой, уточнил эксперт. Мизоками задался вопросом: выдержит ли щит мегаполиса ядерную войну? Он напомнил, что в 1970-х годах система была модернизирована до А-135, которая уже могла сдержать массированный ядерный удар США, с чем не справилась бы А-35. Сейчас же в дополнение к этой системе шахтного базирования на боевое дежурство встали современные мобильные комплексы А-235.

Ранее китайские эксперты заявили о серьезном страхе Соединенных Штатов перед российским гиперзвуковым оружием. По их словам, появление у России подобного мощного вооружения превратило системы противоракетной обороны США в бесполезный «хлам», так как они не могут справиться с перехватом таких боеприпасов.