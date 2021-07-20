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НХЛ поможет ЛГБТК+ организациям после каминг-аута Прокопа
Спорт
НХЛ поможет ЛГБТК+ организациям после каминг-аута Прокопа
nhl.com  /  NHL

Нэшвилл, 20 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) пожертвует крупную денежную сумму ЛГБТК+ организациям после того, как защитник «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп совершил каминг-аут.

Пресс-служба НХЛ сообщила, что лига пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТК+ организациям, выбранным в сотрудничестве с Люком Прокопом. Игрок системы «Нэшвилла» недавно совершил каминг-аут. Его уже поддержал комиссионер НХЛ Гари Беттмэн, а также другие клубы лиги.

Прокоп перешел в «Нэшвилл» в декабре прошлого года. Он подписал трехлетний контракт. В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал за «Калгари Хитмен». Он принял участие в 15 матчах Западной хоккейной лиги и набрал 6 очков по системе «гол+пас».

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к российским олимпийцам. Он пожелал соотечественникам удачно выступить на ОИ-2020 в Токио.

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