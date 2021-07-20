Ученые NASA обнаружили в зоне Антарктиды уникальную систему водоемов

Вашингтон, 20 июля. Глубоко под антарктическим ледяным щитом находится неизвестная ранее уникальная система водоемов. Открытие принадлежит ученым Национального управления по аэродинамике NASA.

Таинственная система расположена на глубине от двух до четырех километров под толщей льда. Обнаруженные водоемы регулярно осушаются и наполняются, то есть постоянно находятся в «движении». Такие циклы могут влиять на скорость движения ледяного щита на поверхности и степень распространения талой волы в сторону Южного океана. Найденная система может быть связана не только с Антарктидой, но и со всей Землей, рассказал ведущий автор исследования Мэтью Зигфрид.

«Данные подводные водоемы могут играть ключевую роль в циркуляции вод Мирового океана. Вероятно, подобная водная система связана не только с Антарктидой, но и со всей Землей», — подчеркнул ученый.

Открытие переворачивает изначальные представления о микробиологии, океанографии и структуре ледников в Антарктиде. Новые данные помогут скорректировать графики прогнозируемого движения ледников.

Антарктида остается изолированной от отложений питательных веществ с южных континентов, а недалеко от материка есть место с самым чистым воздухом на Земле.