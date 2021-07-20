Ученые предложили бороться с инфарктом при помощи яда паука

Квинсленд, 20 июля. Яд одного из самых опасных в мире пауков оказался способным бороться с последствиями инфаркта, заявили австралийские ученые.

В данный момент медикам неизвестно средство, способное предотвращать повреждения, вызванные инфарктом. При этом в яде одного из самых опасных в мире пауков содержится белок Hi1a, который может влиять на остановку этих процессов, добавили фармацевты из Квинслендского университета.

«Приступ снижает приток крови к сердцу, а это приводит к дефициту кислорода. Клетки получают сигнал о смерти на молекулярном уровне. Белок Hi1a блокирует эти процессы и повышает шансы выжить после инфаркта», — пишут ученые в статье.

Группа американских медиков перечислила несколько признаков, указывающих на то, что человек перенес «тихий сердечный приступ». Такой инфаркт проявляется сжимающим ощущением в грудине. Может появиться очень слабая боль. Еще одним его признаком являются дискомфортные ощущения в спине, шее, животе, челюсти. Также стоит обратить внимание на одышку.