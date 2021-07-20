Испанские ученые выявили пользу умеренного потребления пива для некоторых людей

Мадрид, 20 июля. Ограниченное употребление пива может принести пользу организму и защитить от некоторых заболеваний, выяснили испанские ученые в ходе проведенных исследований.

Распитие одной бутылки пенного напитка в неделю снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Фитоэстрогены в составе пива хорошо влияют на структуру костей, поэтому совсем небольшие дозы этого продукта способны защитить пожилых людей от переломов. Кроме того, 50 граммов пива в день способны нормализовать уровень холестерина в крови, обратили внимание исследователи.

Пивоваренная компания Anheuser-Busch решила производить «пиво» для собак. Безалкогольный напиток представляет собой костный бульон. Первая партия напитка для четвероногих друзей была раскуплена всего за сутки, сообщает «Ридус».

Холодное пиво считается действенным способом утоления жажды, однако в жару от пенного напитка лучше отказаться. Слабоалкогольный продукт нарушает распределение жидкости в организме и ухудшает метаболизм, объяснила врач-эндокринолог Зухра Павлова.