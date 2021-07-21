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Сварились заживо: в Пензе виновника страшной трагедии отправили за решетку
Происшествия
Сварились заживо: в Пензе виновника страшной трагедии отправили за решетку
58.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Пензенской области

Пенза, 21 июля. За недобросовестное выполнение обязанностей бывший техник теплосетей города Пензы на три года отправится за решетку. Суд признал его виновным в гибели двух человек, провалившихся на автомобиле в котлован с кипятком. 

Напомним, что чудовищная трагедия произошла 19 ноября 2019 года на окраине областного центра. Ранним утром в трубопроводе с горячей водой произошел прорыв, вследствие чего грунт под асфальтным покрытием был размыт. В это время над поврежденным участком проезжал легковой автомобиль Lada Largus, массы которого оказалась достаточно для обрушения части дороги. После опрокидывания машины она перевернулась на крышу и стала тонуть в кипятке. Водитель и пассажир транспортного средства получили смертельные ожоги и погибли на месте до приезда медиков. 

Сварились заживо: в Пензе виновника страшной трагедии отправили за решетку
Федеральное агентство новостей  / 

Следствием установлено, что обязанности по обеспечению безопасности трубопровода на данном участке были возложены на начальника службы эксплуатации тепловых сетей АО «Т плюс Теплосеть Пенза». 

«Мужчина не организовал надлежащее техническое обслуживание участка трубопровода, не дал указание подчиненному сотруднику о проведении повторных гидравлических испытаний пробным давлением участка тепломагистрали, который в мае 2019 года гидравлические испытания не выдержал. Впоследствии руководству акционерного общества он сообщил заведомо ложную информацию об организации и проведении в июле 2019 года повторного гидравлического испытания тепломагистрали на прочность, и о том, что испытание под пробным давлением она выдержала, о чем подписал соответствующий акт», — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Собрав достаточную доказательную базу, суд признал техника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, служители Фемиды на два года лишили мужчину права заниматься деятельностью на опасных производственных объектах.

Ранее ФАН сообщал, что в селе под Тамбовом пожилая мать и сын погибли при сжигании травы. По предварительной версии, родственники отравились дымом от костра.

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