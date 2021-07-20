Краснокнижный европейский тювик был замечен на территории Пензы

Пенза, 20 июля. Орнитологи столицы Сурского края обнаружили в черте города Пензы редчайшего для Поволжья европейского тювика. Хищная птица из семейства ястребиных занесена в Красную книгу России.

По данным регионального минлесхоза, в обнаруженном гнезде находились четыре оперившихся птенца. В последний раз на территории Пензенской области присутствие европейского тювика фиксировалось более полувека назад.

«В регионе вид отмечен лишь однажды, 20 мая 1969 года. Тогда орнитолог-любитель в окрестностях Пензы обнаружил гнездо тювика и взял из него одно яйцо. Европейский тювик внесен Красную книгу России, а также в приложение конвенции СИТЕС и Боннской конвенции», — уточнили в министерстве.

minleshoz.pnzreg.ru / Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

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