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Краснокнижный европейский тювик был замечен на территории Пензы
Россия
Краснокнижный европейский тювик был замечен на территории Пензы
pixabay.com  /  Bishnu Sarangi

Пенза, 20 июля. Орнитологи столицы Сурского края обнаружили в черте города Пензы редчайшего для Поволжья европейского тювика. Хищная птица из семейства ястребиных занесена в Красную книгу России.

По данным регионального минлесхоза, в обнаруженном гнезде находились четыре оперившихся птенца. В последний раз на территории Пензенской области присутствие европейского тювика фиксировалось более полувека назад.

«В регионе вид отмечен лишь однажды, 20 мая 1969 года. Тогда орнитолог-любитель в окрестностях Пензы обнаружил гнездо тювика и взял из него одно яйцо. Европейский тювик внесен Красную книгу России, а также в приложение конвенции СИТЕС и Боннской конвенции», — уточнили в министерстве.

Краснокнижный европейский тювик был замечен на территории Пензы
minleshoz.pnzreg.ru  / Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Ранее ФАН сообщал, что на старом кладбище в Туле были обнаружены уникальные насекомые. В ходе специальной экспедиции специалисты выявили 81 вид беспозвоночных.

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