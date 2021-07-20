Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:01
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
16:50
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Все новости

Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
pxhere.com  / 

Ульяновск, 20 июля. Молния вывела из строя троллейбус на окраине Ульяновска. О ЧП в соцсетях сообщили очевидцы произошедшего. По словам горожан, удар стихии спровоцировал возгорание транспортного средства.

В пресс-службе МЧС России по Ульяновской области ФАН сообщили, что водителю троллейбуса удалось ликвидировать пожар на месте при помощи огнетушителя. Спасательные подразделения для тушения огня не привлекались. После инцидента машина была снята с рейса и отбуксирована в депо для ремонта.

Ранее на территории Ульяновской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной для изменения индикатора стала аномальная жара, сопряженная с грозой и шквалистым ветром. На протяжении вторника горожане не раз фиксировали молнии в центральных районах Ульяновска. 

Так, в группе «ЧП Ульяновск» соцсети «ВКонтакте» был опубликован видеоролик, на котором запечатлен удар молнии в крышу одного из зданий.

Ранее ФАН сообщал, что в селе под Тамбовом пожилая мать и сын погибли при сжигании травы. По предварительной версии, родственники отравились дымом от костра.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
россия ульяновск троллейбус молния гроза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru