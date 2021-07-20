Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске

Ульяновск, 20 июля. Молния вывела из строя троллейбус на окраине Ульяновска. О ЧП в соцсетях сообщили очевидцы произошедшего. По словам горожан, удар стихии спровоцировал возгорание транспортного средства.

В пресс-службе МЧС России по Ульяновской области ФАН сообщили, что водителю троллейбуса удалось ликвидировать пожар на месте при помощи огнетушителя. Спасательные подразделения для тушения огня не привлекались. После инцидента машина была снята с рейса и отбуксирована в депо для ремонта.

Ранее на территории Ульяновской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной для изменения индикатора стала аномальная жара, сопряженная с грозой и шквалистым ветром. На протяжении вторника горожане не раз фиксировали молнии в центральных районах Ульяновска.

Так, в группе «ЧП Ульяновск» соцсети «ВКонтакте» был опубликован видеоролик, на котором запечатлен удар молнии в крышу одного из зданий.

Ранее ФАН сообщал, что в селе под Тамбовом пожилая мать и сын погибли при сжигании травы. По предварительной версии, родственники отравились дымом от костра.