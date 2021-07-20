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Всего два пункта: в Минздраве рассказали, как избежать новой волны COVID-19

  /   Обновлено: 20 июля 2021 15:21
Общество
Всего два пункта: в Минздраве рассказали, как избежать новой волны COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Нижний Новгород, 20 июля. Для недопущения прихода новой волны коронавирусной инфекции необходимо как можно быстрее привиться любой из отечественных вакцин, а также повсеместно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Таким мнением на личной странице в Instagram поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«Всего два пункта. Первый — привиться той вакциной, которая есть. Не надо ждать, когда поступит в регион та вакцина, которую вы особенно ждете. Второй — носите маски в общественных местах. Чаще обрабатывайте антисептиком руки», — написал руководитель регионального минздрава.

Всего два пункта: в Минздраве рассказали, как избежать очередной волны Covid-19
instagram.com  / @melikdavidmsk

За последние сутки на территории России выявлено 23 700 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более шести миллионов россиян. Жертвами недуга стали почти 150 тысяч человек.

Ранее ФАН сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство темпами вакцинации населения страны. По мнению политика, для формирования коллективного иммунитета прививочная кампания должна проводиться более интенсивно.

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