Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 10:58
10:57
Экономика
ФАС согласовала сделку по приобретению «Сибуром» 100% голосующих акций ТАИФ
10:56
Общество
Пенсионеры с QR-кодом смогут посещать кружки и секции в Москве
10:55
Технологии
Макет космического ядерного буксира «Зевс» впервые показали на МАКС-2021
10:54
Объявлены номинанты петербургской театральной премии «Прорыв»
10:53
Политика
Лукашенко намерен скорректировать внешнеполитическую стратегию Белоруссии
10:53
Общество
Зачем принц Уильям скрывал свое настоящее имя
10:53
Армия
Рособоронэкспорт: пять государств заинтересованы в покупке истребителей Су-57
10:52
Общество
Почти 95 тысяч доз вакцины от коронавируса есть в распоряжении врачей Петербурга
10:52
Общество
Сотрудник Росгвардии в свой выходной спас женщину от грабителя в Гатчине
10:51
Армия
Рособоронэкспорт поставит по контракту разведывательные беспилотники «Орион-Э»
Все новости

Платежная система Mastercard откажется от суббренда Maestro
Экономика
Платежная система Mastercard откажется от суббренда Maestro
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 20 июля. Международная платежная система Mastercard готовится закрыть бренд Maestro, под именем которого вот уже 30 лет выпускаются дебетовые карты.

В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», чтобы их обладатели могли расплачиваться за рубежом. Оператор отечественной платежной системы предпринимает попытки самостоятельного продвижения карт на мировом рынке, однако пока его старания увенчались успехом только в Азии.

О консультациях с национальной платежной системой Белоруссии по поводу закрытия Maestro в стране стало известно «Коммерсанту». Участники рынка отмечают, что такие разговоры ведутся уже несколько лет, но официальных заявлений ни с той, ни с другой стороны пока не было.

Оплата картой «Мир» теперь стала доступной через систему Apple Pay в некоторых российских банках. Об этом заявили такие крупные финансовые организации, как «Росбанк» и «Открытие».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Платежная система Mastercard откажется от суббренда Maestro
mastercard банковские карты платежная система maestro
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru