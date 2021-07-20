Платежная система Mastercard откажется от суббренда Maestro

Нью-Йорк, 20 июля. Международная платежная система Mastercard готовится закрыть бренд Maestro, под именем которого вот уже 30 лет выпускаются дебетовые карты.

В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», чтобы их обладатели могли расплачиваться за рубежом. Оператор отечественной платежной системы предпринимает попытки самостоятельного продвижения карт на мировом рынке, однако пока его старания увенчались успехом только в Азии.

О консультациях с национальной платежной системой Белоруссии по поводу закрытия Maestro в стране стало известно «Коммерсанту». Участники рынка отмечают, что такие разговоры ведутся уже несколько лет, но официальных заявлений ни с той, ни с другой стороны пока не было.

Оплата картой «Мир» теперь стала доступной через систему Apple Pay в некоторых российских банках. Об этом заявили такие крупные финансовые организации, как «Росбанк» и «Открытие».