ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле населенного пункта Безыменное

Донецк, 20 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 15 мин.

Согласно информации, со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Безыменное на юге ДНР было выпущено 15 мин калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в Луганской Народной Республике спрогнозировали новые атаки ВСУ в Донбассе перед встречей контактной группы. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что в преддверии подобных мероприятий украинские военнослужащие могут пойти на новые вооруженные провокации в отношении ЛДНР.