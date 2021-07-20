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ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле населенного пункта Безыменное
Армия
ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле населенного пункта Безыменное
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 15 мин.

Согласно информации, со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Безыменное на юге ДНР было выпущено 15 мин калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в Луганской Народной Республике спрогнозировали новые атаки ВСУ в Донбассе перед встречей контактной группы. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что в преддверии подобных мероприятий украинские военнослужащие могут пойти на новые вооруженные провокации в отношении ЛДНР.

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днр всу донбасс
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