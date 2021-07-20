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Эфир: К чему оказалась не готова частная медицина в период пандемии
Общество
Эфир: К чему оказалась не готова частная медицина в период пандемии
instagram.com  /  @coris_spb

Во вторник, 20 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проблемам частной медицины в период пандемии.

Медицинский туризм становится одной из важнейших категорий для туристов, приезжающих в Россию. Как частная медицина пережила пандемию и каковы перспективы ее развития в нашей стране? Обращаются ли пациенты за платной вакцинацией, чтобы не стоять в очереди, и спрашивают ли об импортных вакцинах? К чему оказалась не готова частная медицина? Что делать, если отказывают в госпитализации без особых причин? Есть ли проблема информирования родственников тяжелых больных в красных зонах?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции в студии пресс-центра отвечают:

  • главный врач частной скорой помощи CORIS Лев Авербах;
  • адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Андреев.

Спикеры рассказывают, какие выводы были сделаны после первой волны коронавируса и как это повлияло на преодоление последующих вспышек заболевания COVID-19.

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