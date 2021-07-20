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Полиция проводит проверку по факту пропажи ребенка после купания в Алтайском крае
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту пропажи ребенка после купания в Алтайском крае

Барнаул, 20 июля. Ребенок утонул в непредназначенном для купания месте на реке Алей. Мальчик пытался переплыть реку, сообщают в пресс-центре регионального Следственного комитета.

ЧП случилось в селе Березовка накануне днем. По данным СК, 10-летний мальчик купался под присмотром своей родственницы. В какой-то момент ребенок решил переплыть реку вместе с другими детьми, но не рассчитал силы и ушел под воду. Его тело до сих пор не найдено.

В Следственном комитете отметили, что в данный момент активно ведется сбор и закрепление доказательств по возбужденному уголовному делу по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На пляже города Балаково на глазах у родителей утонул четырехлетний мальчик.

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алтайский край утонул мальчик причинение смерти по неосторожности
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