Полиция проводит проверку по факту пропажи ребенка после купания в Алтайском крае

Барнаул, 20 июля. Ребенок утонул в непредназначенном для купания месте на реке Алей. Мальчик пытался переплыть реку, сообщают в пресс-центре регионального Следственного комитета.

ЧП случилось в селе Березовка накануне днем. По данным СК, 10-летний мальчик купался под присмотром своей родственницы. В какой-то момент ребенок решил переплыть реку вместе с другими детьми, но не рассчитал силы и ушел под воду. Его тело до сих пор не найдено.

В Следственном комитете отметили, что в данный момент активно ведется сбор и закрепление доказательств по возбужденному уголовному делу по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На пляже города Балаково на глазах у родителей утонул четырехлетний мальчик.