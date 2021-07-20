За что принц Чарльз прилюдно унизил Диану в 1989 году

На телеэкраны вышел новый документальный сериал, посвященный королевской семье. Он называется «Десятилетия Дианы» и рассказывает о жизни Дианы Спенсер с 1970 по 1990 год. Сериал получил ошеломительную популярность в Великобритании и за ее пределами. В нем приняли участие люди, которые когда-либо имели отношение к принцессе, пишет Marie Claire.

Основная цель цикла передач — демонстрация того, какое влияние оказала любимица англичан на современное общество. Документальный сериал вышел в июле 2021 года. Первого числа этого жаркого месяца — день рождения принцессы Уэльской. Ей могло исполниться 60 лет. Сыновья Дианы — принцы Уильям и Гарри — почтили память матери, установив мемориал в ее честь.

Первая серия сериала вышла 8 июля. Она рассказывает о детстве и подростковом периоде мисс Спенсер, ее семье и самом близком друге. Во втором выпуске рассказывается о 1980-х годах, когда Диана прошла путь от скромницы до самой фотографируемой женщины в мире.