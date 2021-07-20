За что принц Чарльз прилюдно унизил Диану в 1989 году

На телеэкраны вышел новый документальный сериал, посвященный королевской семье. Он называется «Десятилетия Дианы» и рассказывает о жизни Дианы Спенсер с 1970 по 1990 год. Сериал получил ошеломительную популярность в Великобритании и за ее пределами. В нем приняли участие люди, которые когда-либо имели отношение к принцессе, пишет Marie Claire.
Основная цель цикла передач — демонстрация того, какое влияние оказала любимица англичан на современное общество. Документальный сериал вышел в июле 2021 года. Первого числа этого жаркого месяца — день рождения принцессы Уэльской. Ей могло исполниться 60 лет. Сыновья Дианы — принцы Уильям и Гарри — почтили память матери, установив мемориал в ее честь.
Первая серия сериала вышла 8 июля. Она рассказывает о детстве и подростковом периоде мисс Спенсер, ее семье и самом близком друге. Во втором выпуске рассказывается о 1980-х годах, когда Диана прошла путь от скромницы до самой фотографируемой женщины в мире.
Ни для кого не секрет, что брак Дианы и Чарльза не был счастливым. Во время одного из королевских визитов в 1989 году принц Чарльз оскорбил супругу перед принимающей стороной.
Как рассказывает автор «Хроник Дианы» Тина Браун, неприятный инцидент произошел во время турне по странам Персидского залива. Диану спросили, чем она собиралась заниматься во время визита.
«Шоппинг, не так ли, дорогая?» — влез в разговор принц Чарльз.
Для Дианы такой «подкол» стал серьезным ударом.
«Слова падали в мраморную тишину, как кирпичи — на зеркальное стекло. Диана пробормотала что-то еле различимое и замолчала», — вспоминает личный секретарь Уэльской Патрик Джефсон.
Не секрет, что Диана была любительницей ходить по магазинам и оставляла в бутиках солидные суммы. Но во время государственных визитов принцесса Уэльская не имела такой привычки. Королевское расписание подразумевало внушительное количество встреч с разного рода ВИП-персонами, куда входят официальные лица и представители общественных и культурных обществ.
Кто знает, возможно, принц Чарльз пытался пошутить: многим известно, что он обладал специфическим чувством юмора, и это была его очередная неудачная шутка. Но некоторые выдвинули версию, что наследный принц таким образом продемонстрировал ревность. Ведь Диана всегда была в центре внимания, а супруг оставался на втором плане.
Ранее сообщалось, как принц Чарльз отказался от ужина с сыном из-за страха перед Меган Маркл.