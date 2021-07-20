Азаров рассказал, как «недобитый боксер» Кличко руководит Киевом

Киев, 20 июля. Городом должен руководить хозяйственник, а не боксер. Экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал работу киевского мэра Виталия Кличко.

Столица государства не приведена в порядок. Во время дождей вода затапливает даже станции метрополитена, заявил Азаров в Telegram-канале.

«Каждый дождь в столице с мэром-боксером Кличко превращается в апокалипсис», — отметил экс-премьер.

К таким последствиям приводят даже небольшие осадки. Во время непогоды в городе плавают автомобили и валятся деревья, пояснил Азаров. Киев больше похож на захолустный город, а не столицу.

Длительные и сильные дожди могли бы затопить всю территорию, считает бывший премьер-министр. Причиной тому являются неисправные ливневые канализации в Киеве. По мнению Азарова, систему необходимо наладить. Однако «недобитый боксер» не пришел к этому, подытожил политик.

Ранее в столице Украины заявили, что намерены снести памятный знак дружбы Киева и Москвы. Он был установлен в городе 20 лет назад. Памятник предлагали убрать еще в 2014 году после государственного переворота. Николай Азаров раскритиковал это решение. Он указал на массу других проблем в Киеве, которые требуют решения.