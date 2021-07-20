Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 10:57
10:56
Общество
Пенсионеры с QR-кодом смогут посещать кружки и секции в Москве
10:55
Технологии
Макет космического ядерного буксира «Зевс» впервые показали на МАКС-2021
10:54
Объявлены номинанты петербургской театральной премии «Прорыв»
10:53
Политика
Лукашенко намерен скорректировать внешнеполитическую стратегию Белоруссии
10:53
Общество
Зачем принц Уильям скрывал свое настоящее имя
10:53
Армия
Рособоронэкспорт: пять государств заинтересованы в покупке истребителей Су-57
10:52
Общество
Почти 95 тысяч доз вакцины от коронавируса есть в распоряжении врачей Петербурга
10:52
Общество
Сотрудник Росгвардии в свой выходной спас женщину от грабителя в Гатчине
10:51
Армия
Рособоронэкспорт поставит по контракту разведывательные беспилотники «Орион-Э»
10:51
Происшествия
Годовалая девочка умерла из-за съеденного винограда в Петербурге
Все новости

Азаров рассказал, как «недобитый боксер» Кличко руководит Киевом
Политика
Азаров рассказал, как «недобитый боксер» Кличко руководит Киевом
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 20 июля. Городом должен руководить хозяйственник, а не боксер. Экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал работу киевского мэра Виталия Кличко.

Столица государства не приведена в порядок. Во время дождей вода затапливает даже станции метрополитена, заявил Азаров в Telegram-канале.

«Каждый дождь в столице с мэром-боксером Кличко превращается в апокалипсис», — отметил экс-премьер.

К таким последствиям приводят даже небольшие осадки. Во время непогоды в городе плавают автомобили и валятся деревья, пояснил Азаров. Киев больше похож на захолустный город, а не столицу.

Длительные и сильные дожди могли бы затопить всю территорию, считает бывший премьер-министр. Причиной тому являются неисправные ливневые канализации в Киеве. По мнению Азарова, систему необходимо наладить. Однако «недобитый боксер» не пришел к этому, подытожил политик.

Ранее в столице Украины заявили, что намерены снести памятный знак дружбы Киева и Москвы. Он был установлен в городе 20 лет назад. Памятник предлагали убрать еще в 2014 году после государственного переворота. Николай Азаров раскритиковал это решение. Он указал на массу других проблем в Киеве, которые требуют решения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Азаров рассказал, как «недобитый боксер» Кличко руководит Киевом
азаров кличко боксер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru