Дочь Джигана и Самойловой впала в истерику из-за планов родителей полететь в космос

Москва, 20 июля. Знаменитый рэпер Джиган и его супруга, модель и блогер Оксана Самойлова планируют полететь в космос через шесть лет. Звездная пара хочет провести отпуск в необычном месте.

Самойлова опубликовала в Instagram Stories видео с плачущей и кричащей дочерью. Супруга рэпера пояснила, что девочка впала в истерику из-за планов родителей слетать в космос.

«Когда родители в отпуск на орбиту Земли собрались, а тебя не берут», — подписала кадры модель.

По словам Самойловой, они с мужем собираются в отель на орбите, который построят в 2027 году. Жена Джигана отметила, что детям туда лететь нельзя. Узнав об этом, дочь звездной пары сильно расстроилась, но блогер пообещала девочке, что она сможет побывать в космосе, когда повзрослеет.

Джиган и его супруга воспитывают троих дочерей — Ариэлу, Лею и Майю. Из-за новости о полете в космос расплакалась младшая девочка, которой в апреле исполнилось четыре года. Помимо дочерей, у звездной пары есть годовалый сын Давид.

Оксана Самойлова рассказывала, что загородный дом их семьи сильно пострадал из-за урагана в Подмосковье. Убытки от разбушевавшейся стихии составили почти 2 миллиона рублей. Из-за урагана Джиган и его жена лишились беседки с грилем и огромного батута, который поставили во дворе для детей.