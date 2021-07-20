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Злоумышленник в красной кепке напал на подростка и угнал его велосипед в Ленобласти

  /   Обновлено: 20 июля 2021 10:16
Происшествия
Злоумышленник в красной кепке напал на подростка и угнал его велосипед в Ленобласти
sosnogorsk.org  /  Муниципальный район «Сосногорск»

Санкт-Петербург, 20 июля. Правоохранители работают по заявлению жительницы Ленобласти. Женщина попросила привлечь к ответственности молодого грабителя, напавшего на ее сына.

По словам заявительницы, вечером 13-летний подросток ехал по Приморской улице в поселке Лебяжье. К нему подошел юноша примерно 17 лет. Злоумышленник сбросил подростка с велосипеда, залез на него и уехал, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Подросток описал грабителя и отметил, что тот был в серой кофте с капюшоном и красной кепке.

В Приморье под статью попали трое несовершеннолетних. Детям предъявлено обвинение в угоне двух автомобилей, сообщало Deita.

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подросток грабеж велосипед
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