Новейший российский беспилотный вертолет БАС-200 представили на МАКС-2021

Москва, 20 июля. Холдинг «Вертолеты России» представил на авиасалоне МАКС-2021 новейший малогабаритный беспилотный вертолет БАС-200.

Максимальная взлетная масса вертолета достигает 200 килограммов. При этом продолжительность полета машины составляет более четырех часов. БПЛА может применяться для мониторинговых миссий и доставки грузов весом до 50 килограммов. Управление беспилотником осуществляется с помощью подвижного пункта управления, который создан на базе легкового автомобильного прицепа.

Напомним, 20 июля в подмосковном Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки состоится презентация новейшего российского истребителя, передает «Утро.ру».