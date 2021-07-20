Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 10:57
10:56
Общество
Пенсионеры с QR-кодом смогут посещать кружки и секции в Москве
10:55
Технологии
Макет космического ядерного буксира «Зевс» впервые показали на МАКС-2021
10:54
Объявлены номинанты петербургской театральной премии «Прорыв»
10:53
Политика
Лукашенко намерен скорректировать внешнеполитическую стратегию Белоруссии
10:53
Общество
Зачем принц Уильям скрывал свое настоящее имя
10:53
Армия
Рособоронэкспорт: пять государств заинтересованы в покупке истребителей Су-57
10:52
Общество
Почти 95 тысяч доз вакцины от коронавируса есть в распоряжении врачей Петербурга
10:52
Общество
Сотрудник Росгвардии в свой выходной спас женщину от грабителя в Гатчине
10:51
Армия
Рособоронэкспорт поставит по контракту разведывательные беспилотники «Орион-Э»
10:51
Происшествия
Годовалая девочка умерла из-за съеденного винограда в Петербурге
Все новости

Новейший российский беспилотный вертолет БАС-200 представили на МАКС-2021

  /   Обновлено: 20 июля 2021 10:18
Армия
Новейший российский беспилотный вертолет БАС-200 представили на МАКС-2021
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 20 июля. Холдинг «Вертолеты России» представил на авиасалоне МАКС-2021 новейший малогабаритный беспилотный вертолет БАС-200.

Максимальная взлетная масса вертолета достигает 200 килограммов. При этом продолжительность полета машины составляет более четырех часов. БПЛА может применяться для мониторинговых миссий и доставки грузов весом до 50 килограммов. Управление беспилотником осуществляется с помощью подвижного пункта управления, который создан на базе легкового автомобильного прицепа.

Напомним, 20 июля в подмосковном Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки состоится презентация новейшего российского истребителя, передает «Утро.ру».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Новейший российский беспилотный вертолет БАС-200 представили на МАКС-2021
россия вертолет МАКС-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru