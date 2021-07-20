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Огонь охватил лес у микрорайона «Новое Сертолово»
Происшествия
Огонь охватил лес у микрорайона «Новое Сертолово»

Санкт-Петербург, 20 июля. Жители микрорайона «Новое Сертолово» задыхаются от дыма, возникшего в результате лесного пожара.

Возгорание было зарегистрировано накануне вечером, когда во Всеволожском районе начал полыхать лес. Пожар разгорелся примерно в 500-700 метрах от жилых домов.

Огонь также подобрался близко к воинской части, которую постоянно поливают, чтобы она не загорелась. Дачники жалуются на смог. Из-за дыма они вынуждены покидать свои дома, чтобы не задохнуться.

В данный момент на месте пожара работают сотрудники МЧС. До приезда спасателей жители пытались ликвидировать огонь своими силами.

По данным пресс-центра Западного Военного Округа, на площади около гектара тлеют торфяники. В тушении огня также будут задействованы силы подразделений «Оборонлеса».

В Петроградском районе Петербурга пожарные смогли локализовать ночное возгорание.

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огонь опасность лесной пожар дым
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