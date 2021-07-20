Гол Шика в ворота сборной Шотландии на Евро-2020 вошел в десятку лучших в сезоне

Ньон, 20 июля. Гол форварда леверкузенского «Байера» и сборной Чехии Патрика Шика в ворота Шотландии на чемпионате Европы по футболу вошел в рейтинг самых лучших по версии УЕФА.

Помимо Шика в рейтинг самых красивых забитых мячей также попали голы полузащитника «Браги» Паулиньо, форварда «Тоттенхэма» Делле Алли и хавбека сборной Франции Поля Погба. Один из самых красивых моментов прошлого сезона Лиги чемпионов, гол иранского футболиста «Порту» Мехди Тареми, который поразил ворота голкипера лондонского «Челси» Эдуара Менди ударом через себя на стадии 1/4 финала, также попал в этот список.

Ранее стало известно о том, что петербургский «Зенит» интересуется полузащитником «Эвертона» Бернардом. Сумма потенциальной сделки оценивается в 10-15 млн евро.