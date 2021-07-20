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Экс-директор водоканала Кировского района предстанет перед судом по уголовному делу

  /   Обновлено: 20 июля 2021 10:11
Происшествия
Экс-директор водоканала Кировского района предстанет перед судом по уголовному делу
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Санкт-Петербург, 20 июля. Бывшего директора МУП «Водоканал Кировского района» обвиняют в превышении должностных полномочий, участии в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Установлено, что обвиняемая инициировала процедуру перехода МУП «Водоканал Кировского района» в государственную собственность, а также заключила экономически необоснованные договоры с организациями. При этом администрация Кировского муниципального района данные сделки не согласовывала.

Кроме этого, обвиняемая создала кредиторскую задолженность МУП «Водоканал Кировского района» на сумму больше 500 млн рублей. Также экс-директор похитила со счетов МУП денежные средства в сумме свыше 1 млн 400 тыс. рублей.

Следком ранее возбудил уголовное дело в отношении директора МУП «Водоканал Кировского района» и гендиректора ООО «Водоканал Невский» по статье о преднамеренном банкротстве.

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