Экс-директор водоканала Кировского района предстанет перед судом по уголовному делу

Санкт-Петербург, 20 июля. Бывшего директора МУП «Водоканал Кировского района» обвиняют в превышении должностных полномочий, участии в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Установлено, что обвиняемая инициировала процедуру перехода МУП «Водоканал Кировского района» в государственную собственность, а также заключила экономически необоснованные договоры с организациями. При этом администрация Кировского муниципального района данные сделки не согласовывала.

Кроме этого, обвиняемая создала кредиторскую задолженность МУП «Водоканал Кировского района» на сумму больше 500 млн рублей. Также экс-директор похитила со счетов МУП денежные средства в сумме свыше 1 млн 400 тыс. рублей.

Следком ранее возбудил уголовное дело в отношении директора МУП «Водоканал Кировского района» и гендиректора ООО «Водоканал Невский» по статье о преднамеренном банкротстве.