Новейший российский комплекс ПВО С-500 провел боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр

Москва, 20 июля. Зенитная ракетная система С-500 провела на полигоне Капустин Яр успешные испытания с боевыми стрельбами. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сообщению Минобороны, комплекс противовоздушной обороны открыл огонь по скоростной баллистической цели. В итоге данные испытания смогли подтвердить тактико-технические характеристики С-500, так как цель была успешно поражена.

При этом в военном ведомстве добавили, что первая система может быть поставлена на вооружение подмосковного объединения ПВО-ПРО после завершения тестирований.

Ранее турецкие пользователи Сети призвали Анкару начать закупки С-500 «Прометей» сразу, как только это станет возможно.