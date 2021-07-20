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Новейший российский комплекс ПВО С-500 провел боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр

  /   Обновлено: 20 июля 2021 10:10
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Армия
Новейший российский комплекс ПВО С-500 провел боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 июля. Зенитная ракетная система С-500 провела на полигоне Капустин Яр успешные испытания с боевыми стрельбами. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сообщению Минобороны, комплекс противовоздушной обороны открыл огонь по скоростной баллистической цели. В итоге данные испытания смогли подтвердить тактико-технические характеристики С-500, так как цель была успешно поражена.

При этом в военном ведомстве добавили, что первая система может быть поставлена на вооружение подмосковного объединения ПВО-ПРО после завершения тестирований.

Ранее турецкие пользователи Сети призвали Анкару начать закупки С-500 «Прометей» сразу, как только это станет возможно.

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пво испытания с-500 боевые стрельбы
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