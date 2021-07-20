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МОК согласовал новый девиз Олимпийских игр

  /   Обновлено: 20 июля 2021 10:46
Спорт
МОК согласовал новый девиз Олимпийских игр
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 20 июля. Международный олимпийский комитет единогласно утвердил новый девиз Игр. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Предложение об изменении девиза Олимпиады внес глава МОК Томас Бах. Смену олимпийского девиза, состоящего из трех латинских слов — «Citius, Altius, Fortius» (переводится как «Быстрее, выше, сильнее», он назвал эпохальным событием, пишет РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году. Но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на этот год.

Олимпиада начнется 23 июля. Несмотря на то, что Игры все же состоятся, соревнования будут проходить в условиях ограничений. В частности, болельщики не смогут посетить спортивные мероприятия.

Японии снова не повезло с Олимпиадой. Исторически у страны сложились непростые отношения с главным спортивным событием четырехлетия. ФАН вспомнил печальный опыт проведения предыдущих масштабных соревнований.

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