Рэпер 50 Cent выпустит новый альбом осенью

Вашингтон, 20 июля. Американский рэпер 50 Cent анонсировал выход нового альбома. Релиз свежей пластинки ожидается в сентябре.

Подробности пока не раскрываются. Известно, что в альбоме, получившем название Street King Immortal, собраны треки в коллаборации с другими мировыми звездами, пишет The Independent.

«Эта оригинальная версия еще не выпущена, но релиз новой музыки состоится в сентябре», — сказал рэпер.

Он сообщил, что в скором времени запишет песни с еще одним звездным исполнителем. Речь идет об Эминеме. Но треки их дуэта не попадут в новую пластинку, пишет «Культуромания».

На днях сын ныне покойного музыканта Децла, Меркурий Антоний Иоанн Киселев, выпустил свой дебютный клип. Он записал видео для композиции Dzen.