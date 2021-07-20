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Рэпер 50 Cent выпустит новый альбом осенью
Общество
Рэпер 50 Cent выпустит новый альбом осенью
instagram.com  /  @50cent

Вашингтон, 20 июля. Американский рэпер 50 Cent анонсировал выход нового альбома. Релиз свежей пластинки ожидается в сентябре.

Подробности пока не раскрываются. Известно, что в альбоме, получившем название Street King Immortal, собраны треки в коллаборации с другими мировыми звездами, пишет The Independent.

«Эта оригинальная версия еще не выпущена, но релиз новой музыки состоится в сентябре», — сказал рэпер.

Он сообщил, что в скором времени запишет песни с еще одним звездным исполнителем. Речь идет об Эминеме. Но треки их дуэта не попадут в новую пластинку, пишет «Культуромания».

На днях сын ныне покойного музыканта Децла, Меркурий Антоний Иоанн Киселев, выпустил свой дебютный клип. Он записал видео для композиции Dzen.

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