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Биткоин торгуется ниже 30 тысяч долларов за монету

  /   Обновлено: 20 июля 2021 09:58
Экономика
Биткоин торгуется ниже 30 тысяч долларов за монету
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 июля. Впервые с 22 июня 2021 года курс биткоина на бирже Binance упал ниже 30 тысяч долларов за виртуальную монету.

По состоянию на 09:13 по московскому времени самая популярная криптовалюта в мире снизилась в цене на 6% — до 29 687 долларов.

Данные портала CoinMarketCap, подсчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, показали, что биткоин дешевеет на 6,71% — до 29,58 тысячи долларов. На площадках динамика приводится за сутки.

Цифровой актив сейчас продолжает находиться под давлением регуляторных ограничений в Китае и потенциальной конкуренции со стороны официальных цифровых валют, уверены эксперты.

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