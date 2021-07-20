Биткоин торгуется ниже 30 тысяч долларов за монету

Москва, 20 июля. Впервые с 22 июня 2021 года курс биткоина на бирже Binance упал ниже 30 тысяч долларов за виртуальную монету.

По состоянию на 09:13 по московскому времени самая популярная криптовалюта в мире снизилась в цене на 6% — до 29 687 долларов.

Данные портала CoinMarketCap, подсчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, показали, что биткоин дешевеет на 6,71% — до 29,58 тысячи долларов. На площадках динамика приводится за сутки.

Цифровой актив сейчас продолжает находиться под давлением регуляторных ограничений в Китае и потенциальной конкуренции со стороны официальных цифровых валют, уверены эксперты.