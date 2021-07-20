Дмитрию Дюжеву предсказывали скорую кончину после череды смертей в семье

Москва, 20 июля. Актер Дмитрий Дюжев не смог сдержать слез, вспоминая о смертях родных. За пять лет он похоронил всю семью. После череды смертей артисту даже предсказывали скорую кончину.

Звезда сериала «Бригада» был в Амстердаме по программе обмена театральных школ. В командировке у него было нехорошее предчувствие, которое оправдалось по возвращению в Москву.

«Помню, что в тот день в Москве была буря, повалены деревья. Я зашел в общежитие и мне вахтер передала записку. Попросили меня позвонить нашей дружественной семье. Я этим людям до сих пор очень благодарен. Мне они все рассказали, что Насти не стало», — сказал Дюжев в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Когда младшая сестра умерла, Дюжев побрился налысо. На похоронах родные, увидев оставшегося без волос артиста, были в шоке. Но избавиться от шевелюры актер хотел, чтобы выжить. На похоронах знаменитость чувствовал себя ужасно: «От испуга, нежелания видеть в гробе своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову».

После смерти сестры у Дюжева стал пить отец. Мужчина винил себя в смерти дочери, которую не удалось спасти от лейкемии. Спустя четыре года после смерти ребенка, отец артиста свел счеты с жизнь. Перед смертью родитель звезды театра и кино продал свое кафе и поставил на могиле дочери памятник из мрамора.

Следом за отцом ушла из жизни и мать Дмитрия Дюжева. У женщины не выдержало сердце.

«Тогда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца», — добавил 43-летний актер.

Несколько дней назад не стало актера и музыканта Петра Мамонова. Дюжев работал с ним над фильмом Павла Лунгина «Остров». Заслуженный артист России рассказал об отношении музыканта к смерти и жизни.