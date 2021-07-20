Инфекционист предупредил о «молчащей пневмонии» при коронавирусе

Москва, 20 июля. Врачи стали все чаще диагностировать у пациентов с коронавирусом «молчащую пневмонию», рассказал врач-вирусолог Георгий Викулов.

«Молчащей пневмонией» врачи называют поражение легких, которое никак не проявляется у больного. Пациент может заподозрить у себя такую проблему только с появлением одышки или других трудностей с дыханием, объяснил Викулов.

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