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Инфекционист предупредил о «молчащей пневмонии» при коронавирусе

  /   Обновлено: 20 июля 2021 09:42
Общество
Инфекционист предупредил о «молчащей пневмонии» при коронавирусе
pixabay.com

Москва, 20 июля. Врачи стали все чаще диагностировать у пациентов с коронавирусом «молчащую пневмонию», рассказал врач-вирусолог Георгий Викулов.

«Молчащей пневмонией» врачи называют поражение легких, которое никак не проявляется у больного. Пациент может заподозрить у себя такую проблему только с появлением одышки или других трудностей с дыханием, объяснил Викулов.

Сохранение несбивающейся высокой температуры на протяжении долгого времени может свидетельствовать о переходе легкой формы коронавируса в более тяжелую, рассказала инфекционист Наталья Пшеничная. Прививка от COVID-19 поможет избежать такого исхода, приводит мнение врача «Петербургский дневник».

Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» начали исследование препарата на подростках. Вакцинация несовершеннолетних может начаться уже в сентябре 2021 года.

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коронавирус инфекционист молчащая пневмония
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