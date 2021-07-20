Новый альпийский мотылек помог ученым разгадать многолетнюю загадку

Москва, 20 июля. Новый вид мотылька обнаружили в Альпах. Он получил латинское название Dichrorampha velata.

Два энтомолога независимо друг от друга нашли в 1990-х годах в Альпах бабочек предположительно нового вида. На первый взгляд эти существа напоминают моль из семейства листовых Tortricidae. Тем не менее новому виду мотылька присущи различия.

Например, на крыльях имеется определенный рисунок. К тому же отличается внутренняя структура половых органов. Размах крыльев нового вида мотылька доходит до 16 миллиметров. Название Dichrorampha velata намекает на сложную историю вида. Открытие позволило ученым разгадать загадку 180-летней давности.

Американка Джейми Зимолонг из Мэриленда также обнаружила необычного мотылька. По словам девушки, она увидела существо из мифов. На самом деле «дракон», который ей встретился, оказался ничем иным как пятнистым апателодесом (Apatelodes torrefacta), пишет «Ридус». Специалисты советуют не игнорировать наличие мотыльков в доме и на дачном участке. Ведь они могут навредить как человеку, так и растениям.